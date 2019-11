Hombre en Rusia introdujo de contrabando a su gato obeso en un avión

Rusia.- El joven ruso Mikhail Galin tuvo que meter de contrabando a su gato Viktor a un vuelo debido a que su peso le impedía acompañarlo en la cabina de manera legal.

Los hechos, que fueron retomados por la CNN, ocurrieron el miércoles seis de noviembre de este año, cuando finalmente Mikhail pudo abordar la aeronave acompañado de su mascota, aunque antes tuvo que idear un complejo plan para no mandar a Viktor junto al equipaje.

De acuerdo a la versión que Mikhail publicó en su página de Facebook, tenía que realizar un vuelo largo de Moscú hasta Vladivostok, en el extremo más oriental de Rusia, y ya muy cerca de las costas de Japón, por lo que sabía que el viaje iba a ser pesado, tanto para él como para su mascota.

De cualquier modo, intentó viajar normalmente con su gato, aunque al llegar a la zona de pesaje, la empleada de la aerolínea Aeroflot le explicó que Viktor pesaba diez kilos, y que el límite para que una mascota viaje en la cabina era de ocho kilos, por lo que si quería que viajara, tendría que mandarlo en una caja especial con las maletas.

A pesar de todos mis intentos de explicarle que el gato no sobreviviría durante ocho horas con el equipaje, y que Viktor la atormentaría en pesadillas por el resto de su vida, la señorita no cedió, y me respondió que esas eran las reglas", explicó Mikhail en un post de Facebook.