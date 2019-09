Hombre entra a empresa y acuchilla a cinco personas

Florida.- Este miércoles en Maryland Circle, Florida, al menos 5 personas fueron apuñaladas, de acuerdo a un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Tallahasee (TPD).

El ataque se llevó a cabo en la empresa minorista de materiales de construcción Dyke Industries. De acuerdo a las autoridades el sospechoso ha sido detenido y puesto en custodia, pero se desconoce si es trabajador de la compañía.

Algunos empleados aseguraron que el detenido es un hombre que fue despedido recientemente de la empresa, indicaron para el canal local de televisión ABC Tallahasse.

El portavoz del hospital Tallahassee Memorial Healthcare, Danielle Buchanan, afirmó que al centro médico llegaron “cinco víctimas del incidente”, con heridas por arma blanca.

Para la cadena WCTV, un trabajador del nosocomio, dijo que uno de sus compañeros estaba grave de salud y otros dos se encuentran delicados, mientras que los dos restantes están fuera de peligro.

Marquitta Campbell, indicó que es la esposa de uno de las víctimas, quien había acudido a la empresa a una entrevista de trabajo. Ambos hablaban por celular cuando sucedió todo.

Lo siguiente que sé es que me dijo 'Cariño, me han apuñalado cinco veces. Me han apuñalado'", relató Marquitta.