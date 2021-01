Hombre gana casi 2 mil pesos al día "por no hacer nada"

Japón.- Un hombre se gana la vida alquilándose "para no hacer nada", según detalló, gana más de 10 mil yenes (al rededor de mil 900 de pesos mexicanos) al día.

Shoji Morimoto, de 37 años, reside en Tokio, Japón y se ha vuelto viral pues su trabajo es brindar acompañamiento a sus clientes, y no hace nada más que "comer, beber y dar una respuesta sencilla".

Mediante una entrevista para el medio Daily Mail, Morimoto platicó que comenzó a alquilarse por primera vez en junio de 2018.

Me ofrezco en alquiler, como una persona que no hace nada. ¿Te resulta difícil entrar a una tienda por tu cuenta? ¿Echas de menos a un miembro de tu equipo? ¿Necesitas que alguien te guarde un lugar? No puedo hacer nada más que cosas fáciles", escribió en Twitter.