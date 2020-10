Hombre mata brutalmente a perro que mordió a su hijo

Argentina.- Un hombre fue denunciado por haber asesinado a su perro, porque había mordido a su hijo de dos años. La pareja de Iván Luque lo llamó por teléfono para informarle que el perro había mordido a Lisandro, de dos años, y al llegar a su vivienda encontró a su hijo ensangrentado.

El perro atacó a mi nene y casi me lo mata. Mi señora me llamó al trabajo llorando y cuando llegué encontré a mi nene lleno de sangre”, cuenta Iván Luque.

El hombre fue al patio trasero con la intención de amarrar al perro a un poste, pero realmente lo colgó.

Luque asegura que su intención no era matar al perro. "Resulta que cuando vengo estaba ahorcado". Le han dicho que esto sucedió porque estaba en "un estado de shock".

Cuenta que el perro nunca fue agresivo, incluso el y su hijo se habían criado juntos, el perro había llegado antes de el bebé a la familia, reporta Noticieros Televisa.

Vecinos denunciaron las acciones de Luque al descubrir al perro sin vida.

No entiendo cómo los vecinos todavía no me preguntan por el nene. ‘¿Tu hijo está bien?’, ‘¿cómo está Lisandro?, ‘¿necesitan algo?’. En vez de recibir esas preguntas, recibí acusaciones”, declara.