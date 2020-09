Hombre quiere vivir como bebé y acusa de discriminación al no conseguir empleo

Estados Unidos.- Un hombre que quiere vivir como bebé y usa pañales, acusa de discriminación al no poder encontrar trabajo.

Damien Turner, de 28 años, es parte de la comunidad Adult Baby Diaper Lovers (ABDL), donde cambiar pañales es solo un placer, no una necesidad, este pasatiempo, sin embargo, ha hecho que Damien no pueda conseguir un trabajo.

Mediante una entrevista para Mirror, Damien reveló que siempre le gustó usar pañales y ya lleva más de 12 años haciéndolo.

Es algo que siempre me ha gustado desde que era niño. Me parece muy atractivo y lo he usado prácticamente desde los 16...Los pañales son muy convenientes, cómodos y lindos. Vestirse y actuar como un bebé emite un ambiente muy tranquilo, relajante y seguro. Es casi como si estuvieras de regreso en preescolar sin preocupaciones", expresó.