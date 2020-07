Hombre se gana la lotería y va a recibir el cheque disfrazado de Darth Vader

Hombre ganó la lotería de $95 millones de dólares.

El hombre que se hace llamar W. Brown, recibió el cheque disfrazado de Darth Vader.

W. Brown aseguró que siempre supo que se ganaría el premio gordo.

Jamaica.- Un hombre se volvió viral tras ganarse la lotería y recibir el cheque disfrazado de Darth Vader para ocultar su identidad.

Los hechos se registraron en Jamaica, cuando un hombre que se hace llamarganó la lotería dede dólares.

Pero para ocultar su identidad, el nuevo millonario decidió ir a recoger su cheque vestido de uno de los personajes emblemáticos de Star Wars.

W. Brown compró el boleto ganador a principios de este mes en el Di Endz Sports Bar en May Pen, Clarendon.

No compro regularmente en ese lugar, generalmente compro mi boleto en Old Harbor o Spanish Town, pero estaba en la carretera, así que me detuve allí", comentó.

Hombre va a recibir el cheque disfrazado de Darth Vader. (Foto: Especial).

El ganador comentó que siempre supo que ganaría el premio gordo y cambiaría su vida para mejor.

La vida siempre ha sido muy dura. Vengo de una familia pobre, a veces no podía asistir a la escuela porque mis padres no la tenían, pero me dije que Dios me ayudará algún día para que yo pueda ayudar a mi familia ", aseguró.

Cabe mencionar que no es la primera vez que un ganador de la lotería jamaiquina va disfrazado.

Lamentablemente, Jamaica no es como otros mercados. En otros lugares no lo hacen necesariamente, pero aquí creo que optan por hacerlo para mantenerse a salvo. No vamos a decirles que no lo hagan porque su seguridad también es de suma importancia para nosotros", explicó Simone Clarke-Cooper, del grupo organizador de la lotería.

