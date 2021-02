Hombre se salva de ataque de cocodrilo al recordar un tutorial de YouTube

Australia.- Un hombre de 21 años de edad logró salvar su vida al defenderse de un ataque de cocodrilo.

Los hechos se registraron en el estado de Queensland, en Australia, cuando Isaac Adidi, su pareja y su amigo Malik Cockatoo-Mueller estaban nadando en un pozo de agua en Weipa.

Según comentó Malik al medio local 7news en un momento su amigo se sumergió repentinamente en el agua, sin embargo, inicialmente pensaba que se trataba de un juego.

Posteriormente, Isaac gritó pidiendo ayuda y luchó contra un cocodrilo que lo había mordido mientras Cockatoo-Mueller lo agarraba e intentaba llevarlo a la orilla.

Mediante una entrevista al medio Daily Mail, Isaac comentó que en el momento recordó un tutorial de YouTube que indicaba que golpear y pinchar uno de los ojos del reptil podría ayudarlo a liberarse de sus mandíbulas.

Intentó sumergirme, luego me dejó ir por un segundo y de seguidas me agarró por una mano y me volvió a sumergir", detalló el joven.