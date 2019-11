Hotel en Japón te cobrara 19 pesos la noche si te dejas grabar para Youtube

Japón.- Si tu sueño ha sido viajar a Japón y te preocupan los altos costos, puede que este hotel tenga la opción ideal para ti, siempre y cuando no te preocupe sacrificar un poco la privacidad.

Se trata del hotel Asahi Business Ryokan, también conocido como "el hotel de un dólar por noche", que cobra 130 yenes a sus huéspedes por pasar la noche en sus habitaciones, a cambio de que permitan que su estadía sea grabada y transmitida en vivo a través del canal Youtube del hotel.

Considerando que este hotel en Fukoka, Japón, normalmente cobra 3,000 yenes por noche (alrededor de 529 pesos mexicanos), es una oferta bastante económica.

“El hotel es tan anticuado que la tasa de cuartos ocupados ha ido bajando poco a poco. Al considerar cómo mejorar este aspecto, comencé este plan donde el hotel será pagado con el dinero de anunciantes, no el de los huéspedes”, contó Inoue Tetsuya, dueño del hotel.

¿Cuáles son las reglas?

Las transmisiones en vivo son subidas al canal del hotel, que ya tiene videos que tienen una duración entre 40 minutos y hasta 6 horas.

El hotel ya cuenta con varios huéspedes que han aprovechado la promoción. Foto. Youtube

Aunque los dueños dijeron no tener problema con desnudos o actividades sexuales en las habitaciones, esto no es transmitido por las reglas de Youtube. Por la misma razón las transmisiones se realizan sin sonido, por si el huésped pone música y no violar las reglas de derechos de autor de la plataforma.

Las habitaciones cuentan con WiFi, lavandería, guarda equipaje, televisión, computadora y la cámara que realiza la transmisión. El único punto no visible es en los baños.

Además, se pide a los huespedes que quieran aprovechar esta promoción una estadía mínima de 24 horas.