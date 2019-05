Humillan a alumno en examen por no poder traer uniforme

Perú.- Un niño de 15 años, fue obligado a salir del salón de clases para presentar un examen en el pasadizo, por no presentar el uniforme escolar.

De acuerdo con el portal de noticias rpp, los hechos ocurrieron en el colegio particular Jorge Basadre de Chiclayo.

Hoy en la mañana cuando le dije a mi hijo que vaya a dar su examen al colegio, me dijo que no quería ir porque ayer lo han sacado del aula para que de su evaluación en un pasadizo. Yo le dije que iba a ir al colegio, cuando llegué lo encontré en el pasadizo, le pregunté ¿cuál es el motivo? y me respondió que por no presentarse con el uniforme, narró el padre de familia.