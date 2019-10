¡Impresionante! Deportista capta por accidente un asteroide

Alemania.- Los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan alrededor del sol, aunque la probabilidad de ser captados por el ojo humano no es muy probable, cuando pasan cerca de la tierra pueden ser fotografiados o grabados.

Los asteroides pueden provocar desastres de distintas magnitudes, desde daños locales hasta en masa. Una de las más aceptadas teorías indica que un asteroide extinguió a los dinosaurios.

Dorian Cieloch, practicante de KiteSurf, hace dos semanas aproximadamente, estaba entrenando en la costa alemana del Mar del Norte, cuando captó un asteroide con su cámara.

Sin embargo, al momento que realizó la grabación no se dio cuenta de lo que había captado, hasta después que revisó el clip, que al subirlo a redes se hizo viral.

No me di cuenta en lo absoluto. No escuché ni vi una explosión. Es una locura, nunca supuse que algo así estaba pasando detrás de mí”, platicó Dorian a un medio local.