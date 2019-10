¡Indignante video! Conductor de Uber atropella a perrita intencionalmente

Nuevo León.- El atropello de una perrita fue captado por cámaras de seguridad, en una calle de la colonia Nueva Era de Monterrey, por aparentemente un conductor de Uber, quien al parecer, no le importó.

La grabación circula en redes sociales, donde causó controversia e indignación, pues el conductor, se aprecia que no tuvo ningún pudor al pasar por encima de la perrita que estaba acostada en el suelo, a media calle.

En el video se exhibe, como la perrita, color blanco con negro, estaba descansando en la calle, cuando lentamente, pasa un carro, sedán, color gris, por encima de la canina, quien se retuerce de dolor cuando la primer llanta pasa sobre ella.

Al pasar la segunda llanta por encima de la perrita, ella sale corriendo, evidentemente lesionada.

El usuario de Twitter EdCopi, quien publicó el video, denuncia que las placas del vehículo de la plataforma Uber son: SUE-8852 de Monterrey, Nuevo León.

Vecinos del lugar, indicaron que el chofer, quien aparentemente se llama Luis Carlos Sánchez Esparza, dejó a una persona cerca de donde atropelló a la perrita y ante los reclamos de los habitantes, él les contestó:

Según Tribuna, la perrita tiene pocas posibilidades de volver a caminar con las patas traseras, al presentar mayores lesiones por la acción del conductor de Uber.

¡¡¡Que mal nacido!!! Lo hizo con toda la intención ese HDP El útero que echó al mundo a ese tipejo está podrido! No le fomentó valores!", "Otro asesino en potencia suelto HAGAN ALGO SI LO HIZO CON LA PERRITA NO DUDO QUE LO HAGA CON PERSONAS ESA GENTE NO TIENE ESCRÚPULOS, Y OJALÁ Q LA PERRITA SANE PORQUE VEO QUE LA DESTROZO POR DENTRO. CHEQUENLA!", fueron algunos comentarios en redes.