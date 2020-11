Influencer fitness no creía en Coronavirus y muere al infectarse

Ucrania.- La pandemia mundial por el Covid-19 parece nunca terminar, y a pesar de los cientos de miles de casos en todo el mundo y las lamentables miles de muertes, hay personas que aún no creen que sea verdad, como el caso de Dmitriy Stuzhuk, un influencer de fitness que negaba el covid, hasta que murió de ello.

Este influencer de nacionalidad ucraniana, compartió a través de sus redes que estaba contagiado de Covid-19, y que el no creía que existía hasta que le dio, informa Animal.

Como todos saben por las historias, tengo coronavirus. Hoy, cuando llegué a casa pensé en al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y dar una fuerte advertencia a todos: también pensé que no existía el coronavirus, hasta que yo mismo me enfermé".

Compartió que el probablemente se contagió durante su viaje a Turquía, y compartió que sus primeros síntomas fueron dificultad para respirar y un pequeño dolor en el estómago.

Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello se había hinchado y me costaba respirar. Tenía un pequeño dolor de estómago".

Dimitriy compartió toda su experiencia a través de las redes para intentar generar conscientización.

Al día siguiente la tos empezó a aparecer, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas especiales de la enfermedad, así que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar de clima y comer, además de dormir con el aire acondicionado.

Cuando regresó a su país fue que se dispuso a realizarse la prueba de Covid, en la cual salió positiva; comenzó a recibir su tratamiento en el hospital, pero decidió continuarlo en su hogar.

Me recetaron un tratamiento y me dijeron que lo continuara. Me dieron un aparato de oxígeno para respirar porque tengo bajos niveles de oxígeno (aunque creo que es crítico después de los 90, y tengo 94-96, es posible tratarlo en casa, me lo dijo el médico. Decidí que estaré más cómodo cuidándome desde casa, donde tengo todas las condiciones para un tratamiento normal. Después de todo, siempre puedo acudir a los servicios adecuados.

Tan sólo un día después, su esposa, Sofía Stuzhuk comunicó que el influencer había fallecido.

"Dimitri ya no está con nosotros. Su corazón no pudo soportarlo", publicó su esposa en Instagram.

Sin duda, estas trágicas historias invitan a la reflexión, para seguir manteniendose alertas a las medidas de sanidad cuando sea necesario salir, y una invitación a que las personas sean solidarias para evitar el aumento de contagios.

GOM