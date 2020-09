Influencer hace sesiones durante los incendios en California y es criticada en redes

Estados Unidos.- Una influencer de moda desató las críticas de sus fanáticos cuando compartió en redes sociales fotografías de sus más recientes sesiones rodadas en California.

La bloguera Colette LeClair publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram para las que posó en medio de un preocupante paisaje teñido de naranja por el humo de los incendios forestales que ha enfrentado el estado durante todo el verano.

Posó a la orilla de la playa ataviada con un vaporoso vestido naranja, y maquillaje similar al tono del humo que invadió la región.

LeClair desató la indignación de los usuarios y fue catalogada como “insensible” al aprovechar el resultado de una crisis ambiental para sacar provecho en sus redes y así monetizar su imagen y promocionar su marca de ropa.

Según la leyenda del post, la celebridad de internet se despidió de San Francisco para mudarse a Los Ángeles, California, por lo que eligió el paisaje y el lugar para sacarse las fotos.

Tras las críticas, la celebridad decidió actualizar su publicación, borró los mensajes y desactivó los comentarios.

Actualmente estoy reuniendo mucha ropa para donar, ¡yay! Este no llegará conmigo a Los Ángeles, pero hay alguien aquí que lo adorará y para aclarar: manejé hasta la playa en mi última noche en la ciudad y tomé fotos, me encanta tomar fotos. He tomado fotos durante los últimos 3 años en esta ciudad. Yo amo esta ciudad. Ha habido incendios durante semanas en California. Es devastador. Oraciones por las personas que se enfrentan a los incendios. Enviando todo mi amor”.