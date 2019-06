Influencer saca linea de ropa pero fracasa al no vender ni una prenda

Estados Unidos.- Comprar miles de seguidores no te hace un ‘influencer’ y mucho menos te asegura que podrás ganar millones de dólares con tus publicaciones.

Esto lo acaba de aprender una joven que en Instagram se hace llamar “Arii”. Hasta el momento cuenta con 2.6 millones de seguidores en esta red social, pero en sus publicaciones no tienes tantos ‘likes’ como lo que se esperarían.

A pesar de ello, la chica decidió emprender su propio negocio y lanzar una marca de ropa. Para ello invirtió bastante dinero en fotógrafos, maquillistas, modelos y en la renta de un estudio para poder tomar las imágenes.

Pero su esfuerzo no fue recompensado, ya que el proveedor le pedía la venta de al menos 36 piezas de cada prenda lanzada, lo cual ni cerca de lograrlo.

Sabía que iba a ser duro, pero tuve buenos comentarios de la gente que me quiere. Muchos me dijeron que comprarían, pero no lo han hecho".

Mandé mis productos con gente de relaciones públicas, pero no me respondieron. Lo peor es quien creía que me apoyaría ni siquiera compartió mis publicaciones. Esto no es el fin de mi marca, solo es un recordatorio de que debo trabajar más duro”, dijo la chica.