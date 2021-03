Anciano guarda los restos óseos de su esposa al no superar su muerte

Inglaterra.- Un hombre de 78 años de edad es investigado por la policía después de que descubrieran los restos óseos de su esposa en su casa.

Según informó el medio The Sun, Daniel Malley recibió la visita del personal médico en busca de su esposa Christina para poder vacunarla contra Covid-19.

Al ingresar al domicilio, el personal localizó los restos de la mujer, quien cumpliría 80 años, finalmente, Daniel confesó que no podía vivir sin ella.

Tras una entrevista realizada mediante un programa para ayudar a las personas que luchan contra la soledad liderado por el diputado Liam Kerr, el hombre detalló que había mentido sobre la muerte de su esposa (que murió supuestamente por causas naturales), y les decía a conocidos y vecinos que ella se encontraba en el extranjero.

El señor Malley dijo que ella había muerto de causas naturales 'hace unos años'. Les dijo a los oficiales que todavía estaba llegando a un acuerdo con la pérdida y que estaba extremadamente solo. No podía aceptar que ella se hubiera ido, no podía dejarla ir. Guardó el cuerpo en la casa porque no quería estar separado de su esposa en vida o, lamentablemente, en la muerte”, explicó el diputado.