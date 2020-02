¡Insólito! Asaltantes de la CDMX aseguran que su víctima los trató con prepotencia

Ciudad de México.- Este martes 28 de enero fueron detenidos tres asaltantes que robaron a un automovilista en el Periférico Sur de la capital del país, en hechos que fueron captados en video por diversos testigos.

Pues en la primera audiencia que tuvieron frente al juez, su defensa argumentó que el hombre al que asaltaron los amenazó y tuvo una actitud prepotente hacia ellos.

Según el reporte de Noticieros Televisa, ni Jorge Alberto "N", ni Alejandro Javier "N" ni Eduardo "N" hicieron ninguna declaración formal, pero fue su defensa la que utilizó ese argumento contra la víctima de sus clientes, en espera de comenzar un proceso contra él, además de que señaló que sus celulares fueron robados por la policía. El reporte indica que en esos celulares hay videos de los asaltos que realizaban los maleantes.

Se violó la privacidad, le robaron los celulares los policías a mis representados, no están puestos a disposición ni los cascos, presumió que es una persona prepotente”, dijó Rogelio Palacios , abogado de los imputados.

Caen asaltantes de automovilistas en #Periférico , a la altura de Perisur. Los 3 son ex reos. En motos le cerraron el paso a un conductor en la colonia Jardines de Pedregal de San Ángel, intentaron robarle su auto, pero fueron detenidos a la altura de calle Zacatepetl y Serranía pic.twitter.com/653owczwTJ

Por su parte, la madre de uno de los acusados también defendió a su hijo, y aseguró que se ha convertido en un objeto de insultos y señalamientos luego de que se viralizaran los hechos.

Mi hijo no es ningún ratero, nos agraden, nos insultan, ya no podemos salir a la calle porque todos nos insultan, nos hablan feo, nos miran feo, nos señalan y eso no está bien”, expresó Olivia Quintos.