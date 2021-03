Influencer se pone implantes de senos por una apuesta en Instagram

Colombia.- Un influencer identificado como Yeferson Cossio de 26 años, se volvió viral en redes sociales y ha ganado millones de seguidores al realizar una apuesta y se pone implantes de senos.

El influencer radica en Medellín, Colombia, y hace poco su amigo Jhoan López y él habían hecho el desafío hace un mes.

Yeferson compartió su experiencia en redes sociales y mediante un video anunció que se había sometido a la operación y mostraría los resultados.

Mientras grababa las reacciones de sus familiares, su novia decía en broma “no es normal que a tu marido y a tu hermano les salgan senos”.

Mediante una entrevista para el medio local El Tiempo, los jóvenes explicaron que no están preocupados por los implantes pues pronto se los removerán.

No estoy preocupado, ya hablé con los médicos y me explicaron que no dañará mis músculos pectorales. Dejaré los implantes por tres días y luego me los quito, la cicatriz quedará pequeña y debajo de un tatuaje, por lo que no se notará en absoluto… ¿Te imaginas envejecer y decir que una vez perdí una apuesta y obtuve unas tetas enormes?”, explicó el joven.