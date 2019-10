Intentan subir a estudiante a un carro y nadie la ayuda

CDMX.- Una estudiante de enfermería fue víctima de un intento de secuestro, al ser agredida con un arma punzocortante, ante la mirada de distintas personas quienes no hicieron nada para defenderla.

La joven estudiante de nombre, Cesándary Betancourt, tuvo que pasar por uno de los momentos más desgarradores de su vida, según soy Carmín.

La mañana del martes 8 de octubre, Cesándary, salió de casa con prisa, pues ya se le había hecho tarde.

Usan arma punzocortante para intentar ‘levantarla’

Betancourt, sólo tenía como objetivo llegar a tiempo a clases en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, cuando al caminar por la estación del Metro Tezonco, dos hombres la atacaron.

Eran aproximadamente las 8:20 de la mañana, cuando dos hombres se bajaron de un auto y con un arma punzocortante la amenazaron:

De acuerdo a la joven, fue como si su vida le pasara en un segundo, pero asegura que no le importó el arma.

Al sentir la agresión la joven se jaloneó y gritó con todas sus fuerzas, pero nadie hizo nada para ayudarla.

La gente solo miraba, solo esperaba a que me subieran NADIE me ayudo, a la primera que pude zafarme corrí tan rápido sin voltear esperando poder ver y valolar a aquellos que me quieren”, escribió la joven en redes sociales.