Investigadores crean vodka hecho de cereales radioactivos de Chernobyl: Atomik

Ucrania.- En el centro de la zona radioactiva de exclusión de Chernobyl, se encuentra una granja experimental, donde, desde hace años científicos han cultivado cereales como el Centeno.

Liderados por el profesor Jim Smith, de la Universidad de Portsmouth, los investigadores buscan demostrar que es posible crear productos consumibles con ingredientes contaminados.

Actualmente han dado a conocer su primera producción, un vodka artesanal, de nombre Atomik, embotellado en la recién fundada Chernobyl Spirit Company.

Nuestra idea era usar el cereal para elaborar licor”, comentó el profesor en entrevista para la BBC. “Es la única botella que existe. Me tiemblan las manos al tomarla”.

El concepto de un vodka destilado en la zona de exclusión de Chernobyl parece salido del diagrama de Venn de un turista macabro: una mezcla seductora de fetichismo morboso y de emociones fuertes.

Sin embargo, Smith insiste en que su producto “no es más radiactivo que cualquier otro vodka”. Y ahí está la gracia.

“Usamos centeno ligeramente contaminado y agua del acuífero de Chernobyl y lo destilamos. Pedimos a nuestros amigos de la Universidad de Southampton, que tienen un laboratorio de radioanálisis fantástico, que comprobaran si el vodka contenía radiactividad. Y no encontraron nada.”

El doctor Gennady Laptev, científico residente en el Instituto Hidrometeorológico de Ucrania, en Kiev, y miembro fundador de la Chernobyl Spirit Company, explicó en la entrevista que este vodka demuestra que puede sacarse provecho a la tierra cercana al reactor para actividades agrícolas.

“No hace falta abandonar totalmente la tierra. Podemos usarla de formas diversas y obtener algún producto que no tenga rastro alguno de radioactividad”, explicó Jim Smith.

Por el momento solo existe una botella, Smith y su equipo quieren producir unas 500 este año y quizá venderlas al creciente número de turistas que visitan la zona de exclusión.

Los investigadores planean ceder la mayor parte del dinero que obtengan a las comunidades de la zona, que han sufrido enormes dificultades económicas y sociales para salir adelante desde que ocurriera el desastre.

El problema para la mayoría de los que viven allí es que no se alimentan adecuadamente, no disponen de servicios de salud, no tienen trabajo y nadie invierte en la zona”, enfatizó el profesor.