Hombre acosa y golpea a su vecina, y queda libre por falta de pruebas (VIDEO)

Ciudad de México.- Una mujer denunció que fue golpeada y acosada sexualmente en reiteradas ocasiones por uno de sus vecinos en Iztapalapa. El hombre quedó en libertad por falta de pruebas y el caso se hizo viral en un video en redes sociales.

En las imágenes se puede ver a una mujer, identificada como Cristina Martínez, tirada en el piso del estacionamiento de la Unidad Matiz II, ubicada en la colonia Barrio San Miguel, mientras un hombre le pide que se mantenga tranquila.

Segundos después, aparece otro hombre portando únicamente un short rojo, que de acuerdo al video, sería el presunto agresor.

Que no se mueva de aquí, viene una patrulla por él, que no se mueva de aquí", pide la persona que graba a los presentes. Después se corta la imagen.

En entrevista para El Universal, Cristina dijo que desde hace un año y medio se encarga de administrar los recursos para los servicios y mantenimiento del edificio donde ocurrió el ataque. Y según su testimonio, el presunto agresor, identificado como Leonardo "N", constantemente lo acosaba y la agredia verbalmente.

Me esperaba, espiaba y grababa desde su carro, ya en varias ocasiones me agredió, se me acercaba, me decía insultos y una vez me soltó un cabezazo”, detalló.