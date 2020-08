Jamás vio a su novio. Extranjera busca en México a su pareja, pero la asesinan

Tamaulipas.- Una mujer estadounidense que fue a visitar a su novio a Matamoros, fue secuestrada, torturada y encontrada sin vida.

Los hechos se registraron en Matamoros, Tamaulipas, cuando Lizbeth Flores proveniente de Brownsville, Texas, y madre de dos hijos, fue secuestrada después de acudir a la ciudad para visitar a su actual pareja.

Según Daily Mail, María Rubio madre de Lizbeth, aseguró que habló por última vez con su hija el pasado 9 de agosto cuando viajó a la ciudad y le comentó que regresaría más tarde esa noche a su casa, sin embargo, esto no sucedió.

María Rubio se comunicó al Departamento para presentar un informe de una persona desaparecida después de perder el contacto con su hija de 23 años.

Días después, Flores fue encontrada sin vida y según el informe policial, murió a causa de las heridas en la cabeza que sufrió luego de ser golpeada con una piedra que fue encontrada en el lugar del trágico incidente.

Así mismo, investigadores policiales informaron que a Flores le habían quitado una parte del cuero cabelludo y que le habían sacado los dientes a la fuerza.

Perder a un hijo es como que te arranquen el corazón. Me siento muy triste por lo que le hicieron a mi hija. Cómo la dejaron es lo que me duele. El dolor por el que pasó mi hija allí en ese momento es lo que me duele", expresó Rubio.