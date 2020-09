Japonesa gamer de 90 años se volvió viral por jugar Fall Guys

Tokio, Japón.- Hamako Mori es una abuela gamer de 90 años de edad que comenzó a jugar desde la década de los 80, cuando apenas tenía 51 años.

Su primer videojuego fue una consola japonesa de Cassette Vision con la cual se divertía con Mario Bros.

En 2014 creó su canal de YouTube llamado Gamer Grandma, y hoy en día es conocida por hacer transmisiones de los videojuegos más jugados a nivel global.

En la última semana llamó la atención por sus streamings del videojuego Fall Guys, uno de los éxitos virales de las últimas semanas.

En mayo de este año, la japonesa fue reconocida con un premio Guinness por convertirse en la youtuber gamer de mayor edad en el mundo, con 90 años.

En Google comenzó a realizar sus primeras transmisiones de grandes títulos como Call of Duty y GTA V, entre otros.

En las últimas semanas, ha demostrado estar actualizada con los títulos del momento, jugando por ejemplo, Ghost of Tsushima, el título para PS4, y Fall Guys. A pesar de que su furor de semanas atrás ha bajado, en parte por la aparición de otros títulos como Among Us, son muchas las personas en el mundo que lo siguen jugando.

