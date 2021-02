Jessica perdió una pierna por culpa de 'carro fantasma' y no le dan trabajo

Colombia.- Jessica Castañeda fue víctima de un conductor irresponsable que la arrolló y la dejó a su suerte, provocándole la pérdida de su pierna izquierda. Ahora ella no puede conseguir trabajo.

La vida de la joven dio un giro de 360 grados luego de ser embestida por un vehículo en una vía de Cajicá, en Bogotá. Tras el accidente el responsable no la auxilió y huyó del lugar

No tengo palabras para él, pero eso no se hace porque él no se detuvo a mirar si había arrojado a un animal o a una persona", dijo la joven en entrevista para Noticias Caracol.