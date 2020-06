Joven albañil encuentra 79 mil pesos y los devuelve a sus dueños

Argentina.- Saúl Jiménez es un joven albañil que tiene que trabajar duro todos los días para poder llevarles alimento a sus cuatro hijos, lo que no tiene nada que ver con su honestidad, la cual demostró cuando devolvió 79 mil pesos que se encontró cuando realizaba trabajos de construcción, en Argentina.

El Covid-19, el cual tiene agobiado a todo el mundo trajo crisis en salud y en economía, lo que no pesó más que la honestidad de Saúl Jiménez a quien su sueldo como albañil apenas le alcanza para enfrentar el día a día.

La suerte quiso que en uno de sus diferentes empleos se encontrara con un paquete que contenía 250 mil pesos, dinero que pudo utilizar para solucionar sus carencias, pero decidió devolverlo a su dueño. El acto trascendió en redes sociales, donde los aplausos a la honradez del joven lo convirtieron en un personaje viral.

Saúl, de 31 años, trabaja como albañil en la Provincia de Mendoza, en Argentina. En enero pasado lo invitaron a limpiar un comercio destruido por un incendio, trabajo que aceptó de inmediato, pues con sus labores en la construcción obtiene muy poco dinero.

Mientras quitaba los escombros del lugar, el joven padre de familia descubrió un paquete lleno de billetes que sumaban la cantidad de 250 mil pesos (casi 79 mil pesos mexicanos).

El pasado 29 de enero, un internauta identificado como Oscar Alberto Calvo compartió la foto de Saúl en su cuenta de Facebook, revelando el destino del dinero:

La publicación se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde los internautas aplaudieron la honestidad del albañil.

No me pertenecía, entonces lo devolví”, dijo Saúl Jiménez.En entrevista con Radio Horizonte Mendoza, el albañil dijo que tras encontrar el dinero era muy consciente de que no le pertenecía y no dudó en dárselo a sus dueños, quienes dijo, son una familia muy trabajadora.