Joven debe revolver excremento para recuperar anillo de matrimonio

Inglaterra.- El australiano Eammon Ashton-Atkinson, de 32 años, reportero de televisión para 10 News First de Network 10, se vio obligado a revolver con su mano una alcantarilla de aguas residuales para recuperar el anillo de boda perdido en los desagües de Londres.

Para lograr esta tarea contó con la colaboración de la brigada de bomberos locales. El joven estaba cenando con un amigo en el barrio de Clapham cuando perdió su anillo de bodas.

Eammon, quien se casó con el ingeniero de software John Ashton, de 28 años, en mayo de 2018, intentó pescarlo con una palanca, antes de apelar al consejo local que dijo que no podían enviar a alguien hasta el próximo día.

Me sentí mal por las personas que están cerca de nosotros tratando de comer su cena", apuntó. Al recordar esa noche, el joven dijo: Me quité el anillo de bodas para jugar con él, lo cual es un mal hábito".

Al principio pensé que estaba encima del fango, pero luego, cuando intentamos sacarlo con un gancho, me di cuenta de que había agua debajo y habría caído directamente al fondo. Por suerte no hubo lluvia, así que corrí a la ferretería para comprar algunas palancas para intentar abrir la cubierta. Pero no salió", concluyó.