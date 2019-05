Joven fallece después de dar a luz y le dejan este emotivo mensaje

Brasil.- El amor tiene muchas formas y no conoce fronteras; como es el caso de Igor Aparecido Pereira de 23 años, quien demostró que se puede rayar en lo emotivo, al encontrar las palabras más profundas y sinceras para despedirse de su esposa, quien murió tras dar a luz de emergencia en Sao Paulo, Brasil.

De acuerdo con Diario Ojo, el joven quedó devastado ya que los médicos del Hospital General Sao Luiz de Boituva no pudieron hacer nada por Ana Paula Saqui de Paula, de solo dieciocho años.

La joven pareja se amaba profundamente y parte de ese amor que tenían se reflejó con el sorpresivo embarazo de Ana Paula, pues el pasado 25 de abril tuvo una serie de dolores fuertes en el abdomen; en un principio sólo le recetaron antibióticos y antiinflamatorios.

Un día después, Ana Paula fue llevada otra vez al hospital por los terribles dolores que sufría a la altura del estómago; después de una serie de estudios, los médicos le informaron que estaba embarazada.

El medio O Journal informó que la joven le pidió a los médicos que le hicieran un parto natural y no una cesárea.

Los doctores le explicaron que eso era imposible por su pequeño cuerpo; sin embargo, pudieron llevar a cabo la segunda opción mediante una tenaza especial con la que pudieron extraer el feto.

A pesar de que la operación fue un gran éxito, Ana Paula no resistió la recuperación y murió una noche después de dar a luz tras sufrir una severa hemorragia, de acuerdo al portal La Neta Noticias.

Después de que autoridades del hospital le confirmaron a Igor el deceso de su pareja, el joven padre le dejó un mensaje conmovedor en Facebook.

En el texto, Igor aseguró que la pequeña será su viva imagen y que ante todo, le dejó una de las más grandes enseñanzas de su vida que es ser un mejor hombre, según él, con el ‘regalo más lindo del mundo’.

Ella es muy linda y tiene tu rostro. Tú me hiciste un hombre mejor, me mostraste lo que es amar y me diste el regalo más lindo del mundo”[sic].