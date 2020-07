Joven gasta casi $500 mil en un videojuego usando las cuentas bancarias de sus padres

India.- Joven gasta casi $500 mil pesos en un videojuego usando las cuentas bancarias de sus padres.

Los hechos se registraron en Kharar, India, cuando un adolescente de 17 años perdió casi 1,6 millones de rupias (500 mil pesos aproximadamente) en un famoso juego llamado Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) usando las cuentas bancarias de sus progenitores.

Según sus padres, el adolescente les dijo que estaba usando el celular en exceso para estudiar en línea y tenía acceso a tres cuentas bancarias que utilizó para actualizar su perfil de PUBG, para compras en la aplicación y también para otros usuarios (sus compañeros de equipo).

Según información del medio local Tribune India, supuestamente había comprado municiones virtuales, pases y artillería para dominar el juego en un mes.

Su padre, que es un empleado del gobierno y tiene un historial médico, dijo que su hijo utilizó los ahorros de su vida guardados para gastos médicos, supuestamente, el adolescente también ha agotado el monto del Fondo de Previsión (PF) de su madre y algunos de su propia cuenta.

Había ahorrado el dinero para mis necesidades médicas y el futuro de mi hijo. Durante el encierro, me quedaba en el lugar de trabajo, mientras mi hijo se quedaba con mi esposa aquí. Él usó su teléfono móvil para hacer todas las transacciones y eliminaría el mensaje sobre la cantidad debitada de la cuenta", dijo su padre.

Después del incidente, el padre hizo que su hijo trabajara en un taller de reparación de scooters para que tuviera una lección.

Simplemente no puedo dejar que se quede inactivo en casa y no puedo darle un teléfono móvil incluso para estudiar. Está trabajando en un taller de reparación de scooters para darse cuenta de lo difícil que es ganar dinero. Ahora no tengo esperanza, ya que el dinero se ahorró para el futuro de mi hijo".