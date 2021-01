Joven habla sobre su secuestro a los 13 años, su historia inspiró 'Megan Is Missing'

Estados Unidos.- Alicia Kozakiewicz, una joven que fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente, detalló cómo su captor se ganó su confianza.

La sobreviviente de uno de los primeros casos ampliamente cubiertos de sustracción de niños relacionada con el Internet y que fue la inspiración de la película 'Megan Is Missing' relató que conoció a un hombre llamado Scott Tyree por un chat y después accedió a reunirse con él cuando tenía 13 años.

Ella viajó a Pittsburgh para encontrarse con él, después la mantuvo en cautiverio durante cuatro días, durante ese tiempo, Alicia fue torturada y abusada sexualmente.

Kozakiewicz fue rescatada por el FBI después de que un espectador de la transmisión en línea de Tyree reconoció a la joven de un cartel local de personas desaparecidas.

La gente a menudo me pregunta '¿pensaste que te iba a matar?' Y no era cuestión de si, era cuándo. Soy tan afortunada de que todo encajó, y me rompe el corazón saber que no muchos niños en secuestros extraños o en situaciones como la mía tienen esa oportunidad", comentó Kozakiewicz.