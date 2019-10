Joven iba a supermercado a hacer ejercicio, lo corren y se indigna

Estados Unidos.- Un joven de 21 años de edad, llamado Raúl Cauich, quien buscaba bajar de peso, pero no tenía dinero para ir al gimnasio, aprovechó en un supermercado, la sección de deportes para usar los aparatos de ejercicio exhibidos.

Durante 15 días Raúl estuvo asistiendo a la tienda de autoservicio, donde llevaba a cabo su rutina, la cual fue interrumpida por trabajadores del supermercado que se dieron cuenta de su objetivo.

Al principio me veían un poco raro, pero me imagino que pensaban que iba a comprar un aparato y lo estaba probando, pero no, yo sólo estaba haciendo mi rutina”, declaró Cauich.