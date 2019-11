Joven le da Like a foto de Danna Paola y su novia enloquece de celos

México.- En la red de Instagram se ha hecho viral una publicación en la que se muestra una captura en la que a través de un DM, una joven le reclama a su novio el Like que le dio a la foto más reciente que Danna Paola publicó en la misma red social.

En un arranque de celos, la novia argumentó que la joven artista ni conoce al chico y que en cambio ella sí lo haría pagar por cosas como esta.

Hasta ahora se desconoce si el joven respondió ante el regaño de su pareja o incluso si Danna Paola se enteró de este meme que ha hecho reír a miles de internautas.

Por qué le diste like a Danna Paola, no ma...s, ella no sabe que existes, pero yo sí y te la voy a hacer de ped…”, le escribió la joven a su novio.