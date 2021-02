Joven lleva un año sin depilarse bigote y cejas y lo muestra en Instagram

Dinamarca.- La joven Eldina Jaganjac decidió romper con los cánones de belleza y dejó de depilarse el bigote y las cejas desde marzo del 2020, así lo compartió en su cuenta de Instagram.

El motivo que impulso a la mujer danesa de 31 años a dejarse el vello facial fue su frustración con las expectivas puestas sobre las mujeres, particularmente con la depilación, dijo en etrevista para el medio británico ‘UNILAD’.

Antes de dejar que mi uniceja creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”, dijo.