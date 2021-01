Joven pierde su empleo por COVID y ahora es casi millonario

Inglaterra.- Un hombre de 20 años está a punto de volverse millonario después de haber sido despedido de su trabajo por la pandemia de Covid-19.

Ben Gulliver, quien reside en el barrio Romford, en Londres, laboraba como vendedor en una peluquería, sin embargo, fue despedido en el mes de abril.

De inmediato, el joven decidió crear su propio negocio vendiendo de forma online dispositivos de limpieza dental de China, después su negocio creció y lo vendió a un inversor estadounidense.

Posteriormente, vendió equipos de gimnasio a través de Amazon y abrió su propia oficina, ahora gana más de 12.000 libras al día (más de 300 mil pesos mexicanos).

No disfrutaba mucho mi trabajo vendiendo trasplantes de cabello a la gente, y cuando me corrieron del trabajo, pensé que debería hacerlo", comentó al medio local The Sun.