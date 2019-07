Joven ruso se inyecta aceite para crecer sus brazos y ahora pide ayuda

Rusia.- El fisicoculturista ruso Kirill Tereshin ha preocupado a miles de internautas alrededor del mundo.

Con el objetivo de presumir un mejor cuerpo, se inyectó en sus brazos Synthol, un aceite utilizado en su disciplina para aumentar el volúmen muscular, por lo que terminó con sus músculos deformes y pidiendo ayuda.

Aunque al principio posaba con gran orgullo, confesó que tras haberse inyectado el aceite tuvo fiebres de 40 grados.

Así como malestares intensos que lo mantenían tirado en la cama con el firme pensamiento de que moriría; no obstante, después quedó muy contento, porque ‘todo mejoró’.

El fisicoculturista no se inyectó en una ocasión, sino varias, pues aseguró que para tener unos brazos así de grandes necesitaba inyectarse litros de Synthol.

Recientemente, el joven reapareció en redes para pedir ayuda pues, aunque en ocasiones anteriores aparecía feliz y presumía las medidas de sus brazos, ahora pidió ayuda económica para costear un tratamiento y revertir lo que se hizo.

Aquí en Moscú, donde no fui examinado, dicen que no se puede lidiar con eso. Hice una solicitud a Alemania e Israel, dicen que me pueden ayudar allí, pero es muy costoso”, dijo.