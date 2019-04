Joven se da cuenta de embarazo 45 minutos antes de parir

Escocia.- Emmalouise Leggate, de Glasgow, no tenía ni idea de que estaba embarazada: no tuvo ningún problema con los bebés hasta los últimos 45 minutos de comenzar el parto, algo que también se ha convertido en un misterio para los médicos, informó The Mirror.

Los médicos no pudieron explicar por qué no tuve un bulto. Simplemente me dijeron que debía estar sentada en mi espalda baja y que es bastante común, dijo, de acuerdo al portal de noticias Debate.

La joven de 19 años ha enfatizado repetidamente que durante todo el embarazo no tuvo síntomas: no tuvo náuseas matutinas ni antojos de alimentos extraños, nunca sintió patadas a su bebé y pensó que sus períodos de ausencia eran un efecto secundario de la píldora.

La joven, que vivía en casa con su madre y la hija de un año, Caoimhe, reveló que la protuberancia solo apareció de la noche a la mañana, y toda su familia se sorprendió:

La protuberancia apareció literalmente de la nada esa mañana. Me había despertado y se notaba que era un golpe. Me sorprendió mucho después. No se sentía real. Mi nanna estaba tan sorprendida que ella no quería creerlo. Tuvimos mucha suerte de que ella estuviera bien. No me había realizado una prueba de embarazo, no tenía síntomas, nada".

La llevaron al hospital de urgencia, pero ya era demasiado tarde: Emmalouise dio a luz a su bebé en el asiento trasero del coche. Afortunadamente, la bebé Ciara nació perfectamente sana, lo que hizo que Emmalouise y su compañero Sean Lamont fueran felices a los padres por segunda vez.

El embarazo extraño se ha convertido en una verdadera lección de vida para Emmalouise, que, por si acaso, decidió cambiar su método anticonceptivo para no despertarse con ninguna sorpresa en la noche de la noche.