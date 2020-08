Joven va a donar plasma y lo rechazan por ser homosexual

Argentina.- Un joven denunció en redes sociales que fue rechazado en un hospital después de acudir para donar plasma y se percataran de que era homosexual.

El joven identificado como Emiliano Ivaldi, de 29 años de edad, es donante voluntario de sangre desde hace diez años y se había contagiado de coronavirus (Covid-19) hace unas semanas.

Según relató en un video publicado en redes sociales, fue a donar plasma al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en San Lorenzo, Argentina, pero lo rechazó un médico por ser homosexual.

Según el médico yo realizo prácticas sexuales peligrosas…. Tengo el alta de coronavirus desde el 10 de agosto. Consulté al 0800 para donar plasma y me ofrecí como voluntario. Me puse en comunicación con el titular del Cudaio y me derivó al centro de hemoterapia de Rosario. Ahí me consiguieron turno en el Eva Perón por cercanía a mi casa", contó