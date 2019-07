Fotógrafa sufrió abuso sexual y decidió tomarse estas fotos

Estados Unidos.- Rosem Morton es una mujer que luego de ser víctima de abuso sexual decidió externar al mundo su sentir mediante impresionantes fotografías.

Algunas de ellas publicadas en su cuenta de Instagram cuentan a lujo de detalle cual era el sentir de la mujer que se desempeña como enfermera en Baltimore, Estados Unidos.

Muchas de las fotos cuestionan como debía equilibrar su pesar y concentrarse para ser una profesional.

Después de que fui violada, los días se sintieron interminables. Sentí como si me estuviera saliendo de un pozo profundo, ahogándome, muriéndome de hambre, muriendo. No pude dormir. No pude comer. No pude trabajar. Existía en un espacio donde los ataques de pánico eran frecuentes e impredecibles. ¿Dónde está la seguridad? ¿Qué es seguro? Estaba abrumada y aterrorizada. La sensación era demasiado y necesitaba controlarla. Al tratar de dar sentido a mi experiencia, tomé mi cámara y comencé a disparar.", Escribió para CNN.