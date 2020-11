La historia de 'Ndakasi', una gorila que se aferra a su cuidador como si fuera su madre

Congo.- Una conmovedora imagen que circula en redes sociales se volvió viral después de que se diera a conocer la historia de ‘Ndakasi', una gorila huérfana.

El fotógrafo James Gifford, captó el momento en que el cuidador del zoológico André Bauma, quien trabaja en el Parque Nacional Virunga en la República Democrática del Congo, fue abrazado por la gorila.

Según relató James al medio Daily Mail, André había visto a dos gorilas desamparados después de que cazadores furtivos asesinaran a sus padres en 2017 por lo que no se lo pensó dos veces y los cargó en sus hombros.

André pasó tiempo acicalando y comunicándose con los gorilas y su relación fue muy buena, tanto que decidió ponerles nombre: Ndakasi para la hembra y Matabishi para el macho.

Esta fue la primera vez que puedo recordar que me sorprendí y conmovió tanto lo que estaba viendo que me encontré bajando la cámara para poder concentrarme adecuadamente en la interacción entre André y los gorilas de montaña. No solo tienen un vínculo muy estrecho, forjado durante diez años en el caso de las hembras, sino que André actúa efectivamente como el macho alfa del grupo, monitoreando el comportamiento y amonestando cuando es necesario, un papel que no puede ser fácil dado la superior fuerza de sus cargas”, expresó James.