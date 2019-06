La mujer que se enamoró de ella misma y es autosexual

Cabe destacar que las psicólogas piensan que es una desconocida orientación sexual.

Una mujer que encarna una manera de vivir la sexualidad muy poco conocida pero real: la autosexualidad.

Desde hace años me masturbo con fantasías de mí misma, e incluso me imagino desnuda en alguna parte del mundo, incluso una vez me toque en el baño, mientras mis compañeros estaban en la parte de abajo de la casa, dijo la mujer.