"La neta, no me dejé", #LordPizza tras golpear a personal de pizzería

Chihuahua.- Tras agredir a empleados de una pizzería por no querer atenderlo al no portar un cubrebocas, un hombre fue llamado en redes sociales “#LordPizza”.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre vestido con bermudas negras y una camiseta color azul con el logotipo de Superman, golpea e insulta a personal de una a sucursal de la cadena de pizzas Little Caesars.

¿Me la vas a dar o no? ¿Me la vas a dar o no, pen...?”, se puede escuchar en el video.

Según la denuncia de los empleados, el hombre no portaba cubrebocas cuando ingresó a la tienda, por lo que le fue negado el servicio.

Tras volverse viral, el hombre que fue llamado en redes sociales “#LordPizza”, decidió dar su versión de los hechos.

Mediante un video compartido en Twitter, el hombre se identificó como José Fernando Vallejo Cervantes y expresó que los empleados siempre tenían una mala actitud, algo que lo molestó.

Todo bien, me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no se la iban a dar porque la pizza era para mí… Hasta ahí yo me saqué de onda, porque aparte de que me la están aplicando, siempre es lo mismo que se portan bien mam… Y pues la neta no me dejé, así de sencillo”, expresó.