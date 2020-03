Ladrón intenta asaltar a luchadora de UFC y sufre brutal golpiza

Brasil.- La luchadora de artes marciales mixtas Polyana Viana, sorprendió a golpes a un ladrón que intentaba asaltarla.

Los hechos se registraron a inicios del 2020, cuando según el relato de la luchadora, un hombre se le acercó mientras ella esperaba un taxi en frente de su departamento ubicado en Río de Janeiro.

La luchadora brasileña recordó que estaba viendo su celular cuando el hombre se sentó a un costado de ella y le preguntó qué hora tenía. Ella le respondió, pero el hombre no se levantó.

De forma inmediata, Polyana se puso en alerta y guardó su celular, sin embargo, el asaltante la amenazó con un ‘arma’ y le pidió su celular.

Cuando lo vi se sentó junto a mí. Me pidió la hora, se la dije y me di cuenta que no se iba a ir. Me puse el celular en la cintura y me dijo, ‘dame el teléfono. No intentes reaccionar porque estoy armado.’ Entonces puso su mano sobre el arma, pero noté que estaba muy suave.”, informó la luchadora.