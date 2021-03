VIDEO “Capitana” de Aeroméxico insulta a mujeres y ahora le dicen ‘Lady Mugrosa’

México.- Una mujer que chocó su camioneta contra un auto particular fue nombrada por usuarios en redes sociales como Lady Mugrosa, luego de asegurar en reiteradas ocasiones que es ‘Capitana’ de Aeroméxico.

En las imágenes se puede ver a la conductora vestida con un suéter color amarillo y en aparente estado de ebriedad rodeada de agentes de la Policía de la Ciudad de México y otras personas mientras insulta a quien la esta grabando.

Yo no soy mugrosa. Yo te lo voy a pagar. Soy capitana de Aeroméxico. . No, no, porque no es lo mismo ser una mugrosa a ser como una capitana de Aeroméxico”, señala.