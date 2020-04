LadyRata devuelve dinero que robo a niño; ¡eran $50!

Michoacán.- La mujer apodada en redes sociales como #LadyRata devolvió el dinero que robó a un niño en un mercado.

Hace unos días, un comerciante del mercado Ignacio López Rayón, en Apatzingán, compartió un video en Twitter del momento en que una mujer le robó un billete a un pequeño que también estaba comprando en el mismo puesto.

En las imágenes que se volvieron virales en redes sociales se puede ver cuando un niño estaba escogiendo limones y dejó, inocentemente, un billete encima de fruta que estaba junto a él. En ese momento, llegó una mujer que revisó su monedero y al ver que el dinero estaba ahí y que el niño estaba distraído, lo metió a su bolsa.

El pequeño cuando iba a pagar se dio cuenta de que ya no tenía con qué pagar y la presunta ladrona a pesar de ver la desesperación del menor, fingió que no vio nada.

Luego de que el clip del robo se hiciera viral, la ladrona fue apodada “#LadyRata” y días después volvió con el comerciante que difundió las imágenes y lo amedrentó para borrara el material.

Esta acción causó también indignación entre los internautas, quienes criticaron que en lugar de disculparse por haber cometido el delito, tratara de ocultarlo.

Sin embargo, este sábado la ladrona buscó al padre del niño al que le robó el dinero y le devolvió lo que era de ellos.

Según Milenio, el padre del menor, quien también es comerciante del mercado, señaló que él le había dado el dinero a su hijo para que le comprara fruta.

Mandé a mi niño a comprar limones y me dijo que había tirado el billete, no sabíamos si alguien lo agarró. Ni era mucho. No lo regañé”.