Le crea a su nieto perfil en Tinder y detalla que es "vago y desordenado"

Reino Unido.- Una abuela decidió hacerle a su nieto un perfil de Tinder para que tenga una pareja, sin embargo, fue muy sincera con la descripción.

Scott Lefevre de 28 años de edad se mostró sorprendido después de que su abuela Trina de 82 años, lo llamara para indicarle que tenía 22 ‘match’ de jóvenes en la aplicación para conseguir pareja.

Me enojé un poco cuando me enteré de lo que había hecho, pero pronto vi su tono de broma. Sé que lo hace con buenas intenciones… He tenido 26 'partidos' desde que lo creó”, comentó Scott al medio The Sun.

El joven vio su perfil y descubrió que tenía una descripción bastante detallada creada por su propia abuela.

Aunque en la descripción la abuela resaltó algunas de sus virtudes, algo que llamó la atención fue que también agregó sus defectos.

Tiene 28 años, no tiene hijos, es un nieto adorable, muy desordenado; necesita una amiga que sepa cocinar. Es un gran trabajador y excelente para hacer té. Le encantan las películas y la televisión. Es un poco vago y no le gustan los deportes, pero le gusta pasear. Su plato favorito es la comida china para llevar y eso es todo. Si quieres saber más, desliza el dedo hacia la derecha”, agregó.

A pesar de que ya ha tenido algunas citas con ayuda de su abuela, Scott comentó que aún no encuentra la indicada y detalló que conseguir una pareja aún no está entre sus prioridades.

Siempre me dice que busque una novia, he estado soltero durante dos años… Me aburro rápidamente, todavía no he encontrado a la chica adecuada”, expresó.