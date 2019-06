Le estalla cigarro electrónico mientras fumaba y le destroza la cara

Salt Lake.- Los cigarros electrónicos son muy populares, en especial entre los jóvenes. Algunos padres temen que puedan ser tan adictivos como uno tradicional, pero entre los riesgos que les preocupan, el peligro de que le estallara a alguien en la cara nunca había sido uno... hasta ahora.

En Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, un joven de 17 años tuvo que recibir atención médica de emergencias luego de que un cigarro electrónico le estallara en la boca.

Fue trasladado al hospital de la Universidad de Utah, donde la doctora Katie Russel dijo que llegó con la parte de abajo de la quijada rota, además de que le faltaban varios dientes. Afortunadamente, los doctores pudieron atender su caso, reportado el pasado 19 de junio.

¿Son peligrosos los cigarros electrónicos?

De acuerdo con el portal Live Science, este no es un caso único y existe un riesgo posible de que los cigarros electrónicos estallen mientras son utilizados, como ocurrió también en el caso de un hombre de 62 años en Inglaterra.

En 2017, un equipo de investigadores suecos presentó ante el Congreso Internacional de la Sociedad Respiratoria Europea un estudio que demuestra que este tipo de cigarros pueden producir problemas cardiovasculares serios.

Además, a pesar de que algunos creen que al no tener una cantidad tan fuerte de nicotina son menos dañinos, el tabaco sigue siendo perjudicial para el cuerpo humano, a pesar de consumirse en forma de vapor. Un estudio publicado por la Universidad de Carolina del Norte publicado en American Journal of Respiratory and Critical Care demostró que muchos usuarios de cigarros electrónicos presentaban problemas pulmonares y respiratorios similares a los de los fumadores de cigarros tradicionales.

