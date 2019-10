Le explota celular en el pantalón

España.- Mientras se encontraba cortando el césped acompañado de su hijo, un hombre comenzó a tener la sensación de que su muslo le ardía, situación que le llamó demasiado su atención.

He empezado a notar un calor enorme en el muslo, como que me ardía, y ya no me ha dado tiempo a mucho más” narró Raúl García en Valladolid, España.