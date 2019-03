Le festejaron su despedida de soltera y todas murieron ese día

Un equipo de investigadores encontró el lunes la caja negra de un avión privado turco que se estrelló el domingo en una cordillera iraní cuando viajaba de Emiratos Árabes Unidos a Estambul. Las 11 personas que iban a bordo murieron, lo que probablemente incluía a una joven turca que iba a casarse y a sus siete invitadas de su fiesta de despedida de soltera.



La empresaria turca Mina Basaran falleció al estrellarse su jet privado y además sus damas y tres tripulantes también perdieron la vida.

De acuerdo con información del portal de noticias El País, las autoridades han recuperado 10 cuerpos del lugar del siniestro en las montañas de Zagros a las afueras de la ciudad de Shahr-e Kord, unos 370 kilómetros al sur de la capital iraní, Teherán, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Hasta el momento las autoridades han identificado ocho cadáveres, incluyendo el de Mina Basaran, de 28 años, quien es miembro de la junta directiva de Basaran Investment Holding y ha sido señalada para ser la próxima directora de la compañía.

Compartió las fotos en redes sociales

Basaran colocó fotos en Instagram de lo que parece ser su despedida de soltera en Dubái. Entre las fotos hay una colocada hace tres días, donde aparece en la pista de aterrizaje de un aeropuerto con un ramo de flores. En su chaqueta podía leerse la inscripción 'Mrs. Bride' ('señora novia') y 'Bettertogether' ('mejor juntos').

Mina Basaran se había comprometido en octubre pasado y viajó a Emiratos para celebrar su despedida de soltera.

Los videos más recientes colocados en la cuenta de la mujer la muestran con unas amigas en un concierto de la cantante británica Rita Ora, en un popular club nocturno de Dubái.

Las fuertes lluvias y el viento en la zona desde el domingo han impedido a los helicópteros aterrizar cerca del lugar, aunque las autoridades esperaban poder bajar los cuerpos de la montaña a lo largo del día, indicó la IRNA.

Desconocen lo que provocó el accidente

Las familias de las víctimas llegaron el lunes a Shahr-e Kord acompañados por diplomáticos turcos para reconocer los cuerpo.

El avión despegó el domingo en la tarde del Aeropuerto Internacional Sharjah en Emiratos Árabes Unidos. Aproximadamente una hora después, la aeronave ganó mucha altura a gran velocidad y luego cayó drásticamente en cuestión de minutos, de acuerdo con el sitio en internet para rastrear vuelos FlightRadar24.

No se sabe lo que provocó el accidente pero se comenta que antes del imapacto se encontraba en llamas.

Sigue sin estar claro qué provocó el accidente, aunque un testigo dijo a la televisora estatal que la aeronave Bombardier CL604 estaba en llamas antes de impactarse en la montaña.

Encuentran caja negra

La caja negra, que registra conversaciones de los pilotos en cabina, transmisiones de radio y datos de vuelto, ayudará a los investigadores a determinar qué fue lo que ocurrió.

Las autoridades de aviación civil del aeropuerto Sharjah indicaron el domingo por la noche que a bordo del avión viajaban tres tripulantes y ocho pasajeros, de los cuales seis eran turcos y dos españoles.

El avión no tuvo procedimientos de mantenimiento mientras estaba detenido en el aeropuerto.

El Ministerio de Transporte de Turquía indicó que la aeronave pertenecía a Basaran Investment Holding, pero The Associated Press no ha podido ponerse en contacto con la empresa desde el accidente.