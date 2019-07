Le pide matrimonio con broma y ella cae en shock del susto

Un gran número de videos circulan en redes sociales pero los más llamativos suelen ser los que sorprenden o logran sacar una sonrisa y es el caso del que se publicó en Facebook, en donde se puede observar el momento exacto en que un hombre le propone matrimonio a su novia pero lo hace en medio de una muy radical manera, sobre todo porque todo termina de la manera más inesperada.

El hombre por poco causa un infarto a la novia

En el video se observa como un hombre trata de sorprender a su novia pero todo le termina por salir mal. Y es que el plan era fingir que había tenido un accidente en su motocicleta,lo que él buscaba era que su novia saliera corriendo hacía él para ahí darle el anillo.

Tal como se esperaba la novia, al enterarse que su pareja había sufrido un ‘accidente’ salió disparada para ver en que estado se encontraba. Al llegar se da cuenta que se encontraba tendido en el suelo, al verlo no pudo contener el llanto pero justo en ese momento el hombre se levantó y le dio la sorpresa que había preparado.

Una vez que le da la sorpresa, la mujer seguía llorando ya que aún no entendía realmente que es lo que había pasado. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y todo tipo de comentarios se dieron, desde los que señalaban que no era un broma creíble o bien los que se ponían a defender a la novia.