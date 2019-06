'Le pregunté para donde iba', confiesa feminicida de menor de edad

Sonora.- El feminicidio de la pequeña Itzel Nohemí de 7 años de edad, en San Luis Río Colorado, ha sido investigado por las autoridades y el día de hoy jueves 6 de junio, la Fiscalía General del Estado de Sonora publicó los resultados de la investigación del caso.

La declaración del feminicida, Aarón Guadalupe ‘N’, fue hecha días después de la desaparición de la menor, quien además participó en la búsqueda de la misma, pero al pasar los días decidió acudir a las autoridades y confesar su crimen.

Como estaba haciendo presión con mis manos en su cabeza recargada en la tierra, no la solté cuando de repente sentí que Itzel Nohemí dejó de moverse y le chequé la respiración y ya no respiraba… no sabía qué hacer, fue cuando me di cuenta que estaba muerta y lo único que se me ocurrió fue enterrarla en el mismo lugar”.