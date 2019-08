Le regalan un BMW y lo hunde al río, el joven quería un Jaguar

India.- Pensaron que un auto de alta gama y último modelo le gustaría a su hijo como regalo, pero nunca se imaginaron que no era el modelo que él quería (él quería un Jaguar)por lo que a manera de protesta pensó en deshacerse del lujoso auto mediante una 'salida fácil' y decidió hundirlo en un río de la región.

Todo ocurrió en la India en donde un lujoso auto BMW sorprendió a todos al ser visto flotando en las aguas de un río. De inmediato muchos se preguntaron si había pasado alguna tragedia o el porqué un vehículo había terminado ahí.

Todo se trató de un berrinche por parte del hijo de una adinerada familia y es que en un ataque de ira, terminó por rechazar el obsequio y para no volver a verlo lo llevó a las orillas de un río en donde permitió que la corriente se lo llevara. Pero el plan no le salió del todo como lo pensó ya que el coche no se hundió y quedó flotando en una de las zonas del río.

Un vídeo publicado en las redes sociales muestra el BMW flotando en el río en el estado de Haryana, en el norte de la India.