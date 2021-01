Le roba sus pertenencias a víctima y antes de irse le da abrazo para disculparse

Argentina.- Un hombre que acababa de salir de trabajar fue asaltado y el delincuente lo abrazó antes de irse.

Los hechos se registraron en una estación de servicio de la localidad Bahía Blanca, en Buenos Aires, Argentina, cuando un playero identificado como Facundo Kippes compraba unos cigarros.

Según detalló la víctima, un hombre se le acercó y amenazándolo con un arma de fuego logró despojarlo de 9 mil pesos.

Sin embargo, lo que más le sorprendió, fue que al tener todo lo que le había pedido, el delincuente decidió regresar a donde estaba el hombre y le pidió un abrazo para pedirle perdón.

Apareció caminando, me amenazó con el arma y me pidió la plata, antes de irse me pidió un abrazo para que termine todo bien, por lo que se lo di y después se fue Me dijo que estaba re duro y que lo perdonara", comentó la víctima al medio local Crónica.